Пекин. Боусас Манейро обыграла Кристиан и сыграет проти Ястремской во втором круге

Джессика Боусас Манейро выиграла стартовый матч на турнире WTA 1000 в Китае
Пекин, Китай • 24 сентября – 5 октября • хард • $8,963,700
Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Первый круг
Джессика Боусас Манейро (Испания) – Жаклин Кристиан (Румыния) 6:4, 6:0
Испанская теннисистка прервала серию из четырех поражений и одержала первую победу за полтора месяца.
Боусас Манейро во второй раз выступает в Пекине. В прошлом году она проиграла в первом круге. Дальше испанка встретится с Даяной Ястремской, которую обыгрывала в июле в третьем круге Уимблдона.
Фото: Getty Images.
