Лилль – Бранн: прогноз и где смотреть матч Лиги Европы

В четверг, 25 сентября, состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги Европы между французским клубом «Лилль» и норвежским «Бранном». Оба коллектива настроены продемонстрировать все свои лучшие качества. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Начало игры – 19:45 по киевскому времени. Матч «Лилль» – «Бранн» будет доступен для просмотра на территории Украины через стриминговую платформу MEGOGO. Пользователи смогут следить за игрой онлайн и не пропустят важные моменты этого поединка.

Лилль: хорошее начало сезона и амбиции на европейской арене

Французский клуб «Лилль» уверенно стартовал в Лиге 1, набрав 10 очков за 5 матчей и сейчас располагается на пятой строчке турнирной таблицы. Отставание от лидера, а также команд, занимающих топ-4, составляет всего два очка. С таким результатом «Лилль» заслуженно попал в основную сетку Лиги Европы благодаря пятому месту в чемпионате Франции сезона 2024/25.

В текущем сезоне команда демонстрирует уверенную игру в атаке, забив 13 голов в Лиге 1, что является лучшим результатом среди всех команд чемпионата. С такой результативностью «Лилль» обладает сильной атакующей линией, что делает их опасными соперниками в Лиге Европы. Отметим, что на домашнем стадионе команда чувствует себя особенно уверенно, не проигрывая в шести последних играх подряд.

Бранн: уверенность на старте, но есть слабые места

Норвежцы, в свою очередь, показывают стабильные результаты в своем чемпионате. В 23 матчах они набрали 43 очка и сейчас занимают третье место, отставая от лидеров на 6 очков (с учетом того, что у «Бранна» есть игра в запасе). Путь в Лигу Европы для команды начался неудачно с поражения от «РБ Зальцбурга» в квалификации Лиги чемпионов, но они смогли отыграться в квалификации Лиги Европы, выбив «Хеккен» и «АЭК Ларнака».

На данный момент «Бранн» продемонстрировал сильную игру на выезде, не проигрывая в последних 8 матчах подряд, одержав 6 побед и 2 ничьи. Тем не менее, важно отметить, что команда еще не встречалась с такими сильными соперниками, как «Лилль». В предстоящем поединке будет интересно наблюдать, как «Бранн» справится с давлением на выезде против одного из лучших клубов Франции.

Личные встречи

Интересно, что «Лилль» и «Бранн» еще не встречались в официальных матчах, что добавляет дополнительной интриги к этому поединку.

Интересные факты

У «Лилля» серия из 6 домашних матчей без поражений.

«Бранн» не проигрывает на выезде уже 8 матчей подряд, одержав 6 побед и 2 ничьи.

«Лилль» забил 13 голов в текущем сезоне Лиги 1, что является лучшим результатом среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Лилль: Озер – Вердонк, Мбэмба, Нгой, Манди – Бенталеб, Буадди – Коррея, Гаральдссон, Фернандес-Пардо – Жира.

Бранн: Дюнгеланд – Солтведт, Гелланн, Кнудсен, Педерсен – Мюре, Серенсен, Корнвиг – Кастро, Магнуссон, Матиассен.

Прогноз

Я ставлю на победу «Лилля» с коэффициентом 1.51. Французский клуб выглядит фаворитом встречи, особенно с учетом своей беспроигрышной домашней серии и более сильной атакующей линии.

