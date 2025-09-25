В сборной Украины дали оценку новому турниру. Он заменит контрольные матчи

ФХУ

Международная федерация хоккея организовала новый турнир для сборных – Европейский кубок наций, который заменит для национальных команд контрольные матчи перед чемпионатом мира.

Олег Шафаренко, помощник главного тренера сборной Украины Дмитрия Христича, поддерживает создание этого турнира.

«Это новый опыт. Команды играют с учетом рейтинга: если хорошо играешь, то можно подняться. Все страны прогрессируют, Украина, к сожалению, из-за войны не так быстро прогрессирует, потому что меньше катков действуют, молодежь хорошо не развивается».

«На первом этапе сможем проверить среди всех вызванных игроков и тех ребят, которые еще не играли за сборную», – сказал Шафаренко.

Команды будут проводить матчи в ноябре, декабре, феврале и апреле.

