Стартовал плей-офф НХЛ. 5 шайб Виннипега, матч двух лидеров Запада

В НХЛ стартовал первый раунд плей-офф, две встречи сыграли команды Запада.
Лучшая команда регулярного сезона Виннипег встретилась с Сент-Луисом и одержала победу со счетом 5:3, несмотря на то, что пропустила первой, а затем проигрывала 2:3.
У Джетс по три очка набрали лидеры команды Шайфли и Коннор.
В другом матче хоккеисты Колорадо сразу взяли выездную победу и разобрались с Далласом 5:1. У Лавин плей-офф с топ-игры начал форвард Натан Маккиннон.
Лидер команды оформил дубль и набрал три очка, а вратарь Маккензи Блэквуд сделал 23 сейва.
Плей-офф НХЛ. Первый раунд
Виннипег – Сент-Луис 5:3
Виннипег ведет в серии 1:0
Даллас – Колорадо 1:5
Колорадо ведет в серии 1:0