Стартовал плей-офф НХЛ. 5 шайб Виннипега, матч двух лидеров Запада

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В НХЛ стартовал первый раунд плей-офф, две встречи сыграли команды Запада.

Лучшая команда регулярного сезона Виннипег встретилась с Сент-Луисом и одержала победу со счетом 5:3, несмотря на то, что пропустила первой, а затем проигрывала 2:3.

У Джетс по три очка набрали лидеры команды Шайфли и Коннор.

В другом матче хоккеисты Колорадо сразу взяли выездную победу и разобрались с Далласом 5:1. У Лавин плей-офф с топ-игры начал форвард Натан Маккиннон.

Лидер команды оформил дубль и набрал три очка, а вратарь Маккензи Блэквуд сделал 23 сейва.

Плей-офф НХЛ. Первый раунд

Виннипег – Сент-Луис 5:3

Виннипег ведет в серии 1:0

Даллас – Колорадо 1:5

Колорадо ведет в серии 1:0

sport.ua