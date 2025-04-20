Теннисный дайджест от BTU: Алькарас повторил достижение Сампраса и Чанга, невероятная статистика Остапенко, универсальность Руне

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🗞 Испанец Карлос Алькарас сравнялся с американцами Питом Сампрасом и Майклом Чангом по количеству финалов в АТР к своему 22-летию. Вчера Алькарас вышел в финал в Барселоне, который стал для него 24-м. Больше всего финалов в Открытой Эре до 22 лет сыграл швед Бьерн Борг – 56.

🗞 Елена Остапенко после победы над Игой Швёнтек в Штутгарте стала третьей теннисисткой среди тех, кто сам не был первой ракеткой мира, но выиграл первые шесть матчей подряд против действующего или бывшего лидера рейтинга. Также такую статистику имеет Габриэла Сабатини (в матчах против Аранчи Санчес Викарио и Дженнифер Каприати) и Агнешка Радванськая (в матчах против Каролини Плишковой).

🗞 Датчанин Хольгер Руне, который вышел в финал на турнире в Барселоне, стал третьим теннисистом этого сезона, который добрался до решающего матча как на харде, так и на грунте. Ранее это удалось сделать в этом году французу Александру Мюллеру и испанцу Карлосу Алькарасу.

🗞 Александр Зверев после выхода в финал в Мюнхене стал пятым игроком в Открытой эре, который дошел до 3 или более финалов на этом турнире, и десятым игроком, который дошел до 10 финалов ATP 500 с момента основания серии в 2009 году.

🗞 Перед завершением турнира АТР в Барселоне организаторы официально объявили, что Давид Феррер уходит с должности директора соревнований. Феррер, который также является капитаном сборной Испании в Кубке Дэвиса, был руководителем турнира на протяжении шести лет. По информации MARCA, фаворитом на его замену является Томми Робредо, хотя окончательное решение должно быть принято правлением ATP.



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