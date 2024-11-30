Гол с передачи Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Бостоном»

Сидни Кросби и Эндрю Пик. Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Питтсбург» выиграл у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Пингвинз» одержали вторую победу подряд.

Нападающий «Брюинз» Чарли Койл на 2-й минуте открыл счет. «Питтсбургу» удалось отыграться только в конце второго периода — отличился Рикард Раккель. Победную шайбу забросил Филлип Томазино с передачи россиянина Евгения Малкина на 8-й минуте третьего периода.

В этом сезоне 38-летний россиянин набрал 22 (5+17) очков в 25 матчах.

«Питтсбург» набрал 22 очка в 25 матчах и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на 9-й строчке — 25 очков в 25 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Питтсбург» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Койл — 5 (Фредерик, Джонсон), 1:24 — 1:0. Ракелль — 9 (Кросби, Карлссон), 39:59 — 1:1. Томасино — 1 (Малкин), 47:26 — 1:2.

Вратари: Суэймен — Джерри.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (9+11+12) — 36 (12+16+8).

Наши: Задоров (19.59/1/-1) — Малкин (16.03/2/+1).

30 ноября. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

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