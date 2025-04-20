Натан Маккиннон забросил свою юбилейную шайбу в плей-офф НХЛ

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В матче первого раунда плей-офф НХЛ Колорадо Эвеланш победил на выезде Даллас Старз со счетом 5:1 и повел в серии.

29-летний канадский нападающий Колорадо Натан Маккиннон забросил две шайбы и отдал результативную передачу.

Канадец стал самым быстрым из действующих игроков НХЛ, который достиг отметки в 50 заброшенных шайб в плей-офф. Маккиннону понадобилось для этого 89 матчей.

Из всех игроков в истории плей-офф Натан Маккиннон стал 9-м самым быстрым. Рекордсменом здесь является Марио Лемье, который забросил 50 шайб за 58 матчей.

В истории Колорадо Эвеланш Маккиннон стал лишь третьим игроком, который забросил 50 шайб в плей-офф. Первыми двумя были Джо Сакик (84) и Петер Форсберг (58).

sport.ua