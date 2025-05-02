Бомбардир сборной Украины раскрыл секрет успеха команды на ЧМ по хоккею

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Форвард сборной Украины по хоккею Виктор Захаров объяснил успех команды на чемпионате мира в Дивизионе 1A, где игроки близки к выходу в элитный дивизион, выиграв три из четырех матчей.

«У нас в команде хорошая «химия», все друг с другом общаются каждый день и создана хорошая атмосфера. А на льду мы все лучше понимаем друг друга, понимаем, куда пойдет передача и что будет дальше».

«Думаю, это помогает нам быть успешными на этом чемпионате мира», – сказал Захаров.

Игрок с пятью шайбами в четырех матчах лидирует в списке лучших забивал чемпионата мира.

В субботу команда сыграет с Японией последний матч на турнире. Один набранный пункт обеспечит выход на ЧМ в элитный дивизион.

ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица

sport.ua