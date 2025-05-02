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Хоккей

Бомбардир сборной Украины раскрыл секрет успеха команды на ЧМ по хоккею

Бомбардир сборной Украины раскрыл секрет успеха команды на ЧМ по хоккею

ФХУ

Форвард сборной Украины по хоккею Виктор Захаров объяснил успех команды на чемпионате мира в Дивизионе 1A, где игроки близки к выходу в элитный дивизион, выиграв три из четырех матчей.

«У нас в команде хорошая «химия», все друг с другом общаются каждый день и создана хорошая атмосфера. А на льду мы все лучше понимаем друг друга, понимаем, куда пойдет передача и что будет дальше».

«Думаю, это помогает нам быть успешными на этом чемпионате мира», – сказал Захаров.

Игрок с пятью шайбами в четырех матчах лидирует в списке лучших забивал чемпионата мира.

В субботу команда сыграет с Японией последний матч на турнире. Один набранный пункт обеспечит выход на ЧМ в элитный дивизион.

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sport.ua

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