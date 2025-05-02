Каспер Рууд – о том, что играл в полуфинале “Мастерса” с травмой: “Честно говоря, я не был уверен, что смогу доиграть матч до конца”

Норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, что играл полуфинальный поединок “Мастерса” в Мадриде против аргентинца Франсиско Серундоло с травмой



“Честно говоря, я не был уверен, что смогу доиграть матч до конца», – сказал Рууд. – Я почувствовал боль в ребре ещё во время разминки, и потом она ощущалась практически при каждом ударе, особенно при подаче. К счастью, мне быстро оказали помощь, хотя времени с физиотерапевтом было всего три минуты. После игры я сделаю более детальное обследование.

Принял обезболивающее – это не идеально, но в таких ситуациях иногда без этого не обойтись. Я просто старался играть по гейму и с течением матча становилось легче”.

Каспер Рууд в итоге одержал победу в двух сетах и третий раз в карьере дошел до финала на турнире АТР 1000. За свой дебютный титул на этом уровне норвежец сыграет против победителя матча Лоренцо Музетти (Италия) – Джек Дрэйпер (Великобритания).



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