Кими Антонелли: Всё сложилось как-то очень удачно!

В Майами Кими Антонелли, 18-летний гонщик Mercedes, удивил всех, выиграв квалификацию к спринту, а заодно установив новый рекорд круга. Джордж Расселл на этот раз показал только пятое время и был явно недоволен собой.

Кими Антонелли (1-й): «Напряжённая была квалификация, но с самого утра я чувствовал, что мне комфортно за рулём, поэтому перед квалификацией у меня был очень уверенный настрой.

В заключительной попытке в финальной сессии я действительно проехал хороший круг, мне удалось всё собрать воедино – всё сложилось как-то очень удачно, и я очень рад, что завоевал свой первый поул.

В общем, я рад, что в завтрашнем спринте стартую из первого ряда, и уже предвкушаю этот момент. Посмотрим, чего сможем добиться в короткой субботней гонке, а также в основной квалификации уик-энда».

Джордж Расселл (5-й): «Всяческие поздравления Кими, очень радостно видеть, что он добился успеха. Он отлично справился с делом, был очень быстрым в течение всего дня и проехал по-настоящему впечатляющий круг.

А меня сегодня преследовали определённые сложности, мне немного не хватало темпа, и пилотировать было не так уж комфортно. Поэтому мы просто хотели пораньше выехать на трассу и начать попытку, думая, что если на трассе под конец квалификации вдруг появятся жёлтые или красные флаги, то мы окажемся в благоприятном положении.

В общем, 5-е время – не лучший результат, мы должны выступать лучше, чтобы добиваться большего. Но Кими по-настоящему порадовал команду».

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