Cтатистика прошедших Гран При: Квалификация

Статистика выступлений гонщиков в квалификациях, отсортированная по средней позиции в итоговом протоколе и без учёта последующих штрафов.
|Гонщик
|Команда
|Средняя
|Лучш
|Худш
|1 сессия
|2 сессия
|3 сессия
|Счёт
|О.Пиастри
|McLaren
|2,53
|1
|9
|17
|17
|17
|9 – 8
|М.Ферстаппен
|Red Bull
|3,18
|1
|8
|17
|17
|17
|17 – 0
|Л.Норрис
|McLaren
|3,35
|1
|10
|17
|17
|17
|8 – 9
|Д.Расселл
|Mercedes
|4,59
|1
|14
|17
|17
|16
|15 – 2
|Ш.Леклер
|Ferrari
|5,41
|1
|11
|17
|17
|16
|13 – 4
|Л.Хэмилтон
|Ferrari
|8
|4
|16
|17
|16
|12
|4 – 13
|К.Антонелли
|Mercedes
|8,88
|3
|18
|17
|15
|11
|2 – 15
|А.Хаджар
|Racing Bulls
|9,82
|4
|16
|17
|16
|10
|12 – 5
|Ф.Алонсо
|Aston Martin
|10,76
|5
|19
|17
|15
|8
|17 – 0
|К.Сайнс
|Williams
|11,24
|2
|19
|17
|14
|7
|10 – 7
|Ю.Цунода
|RB/RBR
|11,31
|5
|20
|16
|13
|8
|1 – 16
|А.Элбон
|Williams
|11,88
|5
|20
|17
|14
|7
|7 – 10
|Л.Лоусон
|RBR/RB
|13,18
|3
|20
|17
|10
|6
|4 – 13
|П.Гасли
|Alpine
|13,29
|5
|20
|17
|10
|7
|12 – 4
|Г.Бортолето
|Sauber
|13,88
|7
|20
|17
|10
|4
|11 – 6
|Э.Окон
|Haas F1
|15,13
|8
|19
|16
|8
|2
|8 – 9
|О.Берман
|Haas F1
|15,18
|8
|20
|17
|10
|2
|9 – 8
|Д.Дуэн
|Alpine
|15,5
|11
|19
|6
|3
|0
|1 – 5
|Л.Стролл
|Aston Martin
|15,94
|6
|20
|17
|6
|2
|0 – 17
|Н.Хюлкенберг
|Sauber
|16
|12
|20
|17
|5
|0
|6 – 11
|Ф.Колапинто
|Alpine
|16,45
|12
|20
|11
|4
|0
|4 – 7