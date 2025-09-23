Connect with us
Автоспорт

Cтатистика прошедших Гран При: Квалификация

Cтатистика прошедших Гран При: Квалификация

Статистика выступлений гонщиков в квалификациях, отсортированная по средней позиции в итоговом протоколе и без учёта последующих штрафов.

Гонщик Команда Средняя Лучш Худш 1 сессия 2 сессия 3 сессия Счёт
О.Пиастри McLaren 2,53 1 9 17 17 17 9 – 8
М.Ферстаппен Red Bull 3,18 1 8 17 17 17 17 – 0
Л.Норрис McLaren 3,35 1 10 17 17 17 8 – 9
Д.Расселл Mercedes 4,59 1 14 17 17 16 15 – 2
Ш.Леклер Ferrari 5,41 1 11 17 17 16 13 – 4
Л.Хэмилтон Ferrari 8 4 16 17 16 12 4 – 13
К.Антонелли Mercedes 8,88 3 18 17 15 11 2 – 15
А.Хаджар Racing Bulls 9,82 4 16 17 16 10 12 – 5
Ф.Алонсо Aston Martin 10,76 5 19 17 15 8 17 – 0
К.Сайнс Williams 11,24 2 19 17 14 7 10 – 7
Ю.Цунода RB/RBR 11,31 5 20 16 13 8 1 – 16
А.Элбон Williams 11,88 5 20 17 14 7 7 – 10
Л.Лоусон RBR/RB 13,18 3 20 17 10 6 4 – 13
П.Гасли Alpine 13,29 5 20 17 10 7 12 – 4
Г.Бортолето Sauber 13,88 7 20 17 10 4 11 – 6
Э.Окон Haas F1 15,13 8 19 16 8 2 8 – 9
О.Берман Haas F1 15,18 8 20 17 10 2 9 – 8
Д.Дуэн Alpine 15,5 11 19 6 3 0 1 – 5
Л.Стролл Aston Martin 15,94 6 20 17 6 2 0 – 17
Н.Хюлкенберг Sauber 16 12 20 17 5 0 6 – 11
Ф.Колапинто Alpine 16,45 12 20 11 4 0 4 – 7

Источник

Related Topics
Comments
More in Автоспорт
aquapolis