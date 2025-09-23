Богачук столкнулся с ужасными последствиями после поражения от Адамса

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

WBC (Всемирный боксерский совет) обновил рейтинг лучших боксеров первого среднего веса.

Украинский боксер Сергей Богачук потерял статус обязательного претендента на титульный бой и опустился с первой позиции аж на восьмое место.

14 сентября в Лас-Вегасе состоялся боксерский поединок, который большое количество фанатов и экспертов называло главным противостоянием года. 35-летний абсолютный чемпион мира во второй средней весовой категории мексиканец Сауль Альварес (63–3–2, 39 КО) встретился с 2-кратным абсолютным чемпионом мира 37-летним американцем Теренсом Кроуфордом (42–0, 31 КО).

В андеркарде свое очередное противостояние провел украинский боксер первой средней категории 30-летний Сергей Богачук (26–3, 24 КО). Его оппонентом стал 36-летний американец Брендон Адамс (26–4, 16 КО) – украинец разгромно проиграл по решению судей.

Рейтинг WBC в первом среднем весе

sport.ua