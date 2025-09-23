Линкольн Сити – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Впереди яркое противостояние в Кубке, где амбициозный "Линкольн Сити" примет одного из грандов английского футбола — "Челси". Хозяева подходят к матчу в отличной форме, не зная поражений на протяжении десяти игр подряд, тогда как лондонцы пытаются оправиться после серии неудачных результатов в чемпионате и Лиге чемпионов.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 23 сентября.

Онлайн-видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

