Реал не проигрывает в Ла Лиге 38 поединков. Сливочные могут превзойти серию Барселоны

Историческому рекорду осталось недолго?

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"Королевский клуб" принимал на "Сантьяго Бернабеу" "Эспаньол". У подопечных Анчелотти было существенное преимущество в игре, но в начале второго тайма хозяева пропустили первыми. Продолжающаяся серия в Примере без поражений была под угрозой, но Винисиус этого не допустил.

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"Реал" не уступает в чемпионате Испании с 27 сентября 2023 года (38 матчей). Ещё весной команда обновила свой рекорд, установленный в первенстве 1988/89 (30 встреч).

Лидирует в рейтинге "Барселона", которая не проигрывала 43 поединка до 37-го тура Ла Лиги 2017/18.

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