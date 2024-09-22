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Футбол

Реал не проигрывает в Ла Лиге 38 поединков. Сливочные могут превзойти серию Барселоны

Историческому рекорду осталось недолго?

Реал не проигрывает в Ла Лиге 38 поединков. Сливочные могут превзойти серию Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Королевский клуб" принимал на "Сантьяго Бернабеу" "Эспаньол". У подопечных Анчелотти было существенное преимущество в игре, но в начале второго тайма хозяева пропустили первыми. Продолжающаяся серия в Примере без поражений была под угрозой, но Винисиус этого не допустил.

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    "Реал" не уступает в чемпионате Испании с 27 сентября 2023 года (38 матчей). Ещё весной команда обновила свой рекорд, установленный в первенстве 1988/89 (30 встреч).

    Лидирует в рейтинге "Барселона", которая не проигрывала 43 поединка до 37-го тура Ла Лиги 2017/18.

    www.ua-football.com

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