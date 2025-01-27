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Футбол

Разгром аутсайдера и 4 голевых действия Фермина Лопеса. Барселона – Валенсия 7:1. Обзор матча

Каталонцев прорвало после четырех встреч без побед в Ла Лиге

Разгром аутсайдера и 4 голевых действия Фермина Лопеса. Барселона – Валенсия 7:1. Обзор матча

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Уже к 14-й минуте "сине-гранатовые" отгрузили сопернику 3 мяча. До перерыва Фермин Лопес сделал счет 5:0, оформив дубль и отдав ассист. В первом тайме "блаугранас" демонстрировали владение на уровне 80%, а почти все 6 ударов в створ оказались результативными. Во второй половине подопечные Флика ожидаемо сбавили обороты.

    Каталонцы замыкают топ-3 (42 балла). 2 февраля команда будет принимать "Алавес". "Черно-белые" занимают 19-ю позицию (16 очков). Впереди домашняя встреча против "Сельты".

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    • Смотрите обзор матча 21 тура чемпионата Испании

    Барселона. Эстадио Олимпико, 45 312 зрителей

    Барселона – Валенсия 7:1

    Голы: де Йонг, 3, Торрес, 8, Рафинья, 14, Лопес, 24, 45+4, Левандовский, 66, Таррега, 75 (аг) – Дуро, 59

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