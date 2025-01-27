Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Известный тренер Энди Ли, который тренирует таких известных супертяжей как Тайсон Фьюри и Джозеф Паркер, вспомнил поражение Даниэля Дюбуа в бою против Александра Усика.

«Многие говорят о реванше Дюбуа с Усиком, но Александр победил его простым джебом. Дюбуа упал и сдался, тот бой закончился обычным джебом. Что было тогда в голове у Дюбуа? И что будет, если он снова окажется под таким давлением?», – отметил Ли.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua