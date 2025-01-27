В McLaren готовы к примирению сторон в тяжбе с Палоу

В McLaren Racing готовятся к судебной тяжбе против Алекса Палоу, которого обвиняют в нарушении контрактных обязательств и подали против чемпиона IndyCar иск на $30 млн.

Но, по информации агентства AP News, британская команда готова пойти на примирительную процедуру, так называемую «медиацию», если удастся договориться с адвокатами Палоу.

В этот уик-энд Алекс выступает в «24 часах Дайтоны» за команду Acura Meyer Shank Racing, хотя ему не повезло, на пятом часу гонки на гиперкаре №93 возникли серьёзные технические проблемы. А после финиша гонки ему предстоит лететь в Лондон на судебные слушания, запланированные на вторник.

Но если стороны не смогут прийти к примирению, то судебный процесс продолжится.

В 2022-м Палоу подписал контракт с McLaren, но не стал его выполнять, а продолжил выступать в IndyCar за команду Chip Ganassi Racing. На той стадии спор сторон удалось урегулировать именно через процедуру медиации: в McLaren согласились, что он продолжит выступать за океаном, а начало сотрудничества с ним в качестве резервного гонщика перенесли на 2024 год.

Но в августе 2023-го Палоу окончательно отказался от выполнения обязательств перед McLaren, и тогда британская команда подала на него в суд, и теперь мир автоспорта с интересом следит за продолжением этой истории.

Сумма иска в $30 млн. предполагает, что McLaren Racing требует не только компенсацию за выплаченную Алексу зарплату и рассчитывает вернуть деньги, которые были затрачены на организацию его тестов и прочие расходы. Речь также и о недополученной выгоде от контрактов с потенциальными спонсорами, которые не удалось заключить из-за отказа Палоу от продолжения сотрудничества.

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