Ферстаппен и Норрис больше не летают вместе на гонки

Макс Ферстаппен и Ландо Норрис раньше довольно часто летали на гонки в одном самолёте, однако в ситуации, когда они оказались соперниками в борьбе за титул, их отношения постепенно осложнялись, и теперь от прежней практики пришлось отказаться.

По крайней мере об этом рассказал Ральф Шумахер, бывший гонщик Формулы 1 и телекомментатор, в интервью formel1.de: «Макс и Ландо больше не летают вместе, хотя раньше постоянно это делали, и я не знаю, остаются ли они по-прежнему друзьями или уже нет.

Но это не удивительно, ведь если они ведут спор за победу в чемпионате и постоянно сражаются за позиции, то друзьями оставаться сложно».

Надо полагать, недавние комментарии Ландо Норриса о своём сопернике тоже могли добавить напряжённости в отношения двух гонщиков. После Гран При Бразилии британец сказал в эфире Sky Sports, что победа Макса объясняется не талантом, а лишь везением.

В Голландии, на родине трёхкратного чемпиона мира с этим, разумеется, не согласились.

«В реальности дело было не в удаче, а в стратегическом выборе, в котором был элемент риска, но он оказался оправданным», – заявил Том Коронель, голландский гонщик с огромным опытом выступлений в разных категориях, в интервью De Telegraaf.

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