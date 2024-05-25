Боб Арум признался, состоится ли мегафайт Фьюри – Джошуа

Sky Sports. Энтоны Джошуа и Тайсон Фьюри

Известный промоутер Боб Арум высказался о возможном поединке между звездами хевивейта Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

«Этот бой состоится, ведь о нем очень многие говорят в Великобритании. Я буду очень удивлен, если этот мегефайт не пройдет на стадионе Уэмбли до сардины 2025 года», – рассказал Арум.

Ожидается, что Фьюри в октябре 2024 проведет бой-реванш против абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика. Энтони Джошуа свой следующий бой проведет с победителем пары Филипп Хргович – Даниэль Дюбуа.

Ранее Боб Арум назвал свой счет в мегафайте Усик – Фьюри.

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