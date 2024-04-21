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В Нью-Йорке (США) прошел вечер бокса с чемпионским поединком за титул WBC в первом полусреднем весе.

На ринг вышли два американских топ-боксера: Девин Хейни (31–0, 15 KO) против Райана Гарсии (24–1, 20 KO).

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В 7-м, 10-м и 11-м раунде Райан Гарсия отправил соперника в три нокдауна! Хейни каждый раз поднимался на ноги и с трудом дожил до окончания 12-го раунда. И это его первое поражение в карьере.

Большинство судей отдали победу Райану Гарсии. Но пояс WBC стал вакантным, так как Райан не вложился в весовую категорию.

Райан Гарсия (США) – Девин Хейни (США) – MD 12 (112–112, 114–110, 115–109)

Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере

ВИДЕО. Лучшие моменты боя Райан Гарсия – Девин Хейни

ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC

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