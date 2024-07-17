Фрэнк Бруно рассказал, кто смог бы победить легендарного Леннокса Льюиса

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон и Леннокс Льюис

Бывший чемпион мира по версии WBC Фрэнк Бруно, который считается одним из лучших нокаутеров в истории бокса, назвал бойца, который смог бы победить бывшего абсолютного чемпиона мира Леннокса Льюиса.

«Тайсон в расцвете сил был на другом уровне, чем любой боксер, который проводил бои в то время.

Я думаю, что Леннокс победил его в нужный момент, когда он был истощен и стар. Если бы Тайсон дрался с Ленноксом в своем прайме, в 21-22 года, то бой бы завершился по-другому.

Он был опасным парнем. Я помню спарринги с Тайсоном, когда мне было 18, 19, он опасный человек», – сказал Бруно.

В 2002 году Льюис победил Майка Тайсона техническим нокаутом в 8 раунде.

Ранее бывший топ-боксер Фрэнк Бруно рассказал, заслуженно ли Усик победил Фьюри.

sport.ua