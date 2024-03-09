Райан Гарсия дал оценку нокауту Нганну в бою с Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Франсис Нганну

Американец Райан Гарсия высказался о бое между Энтони Джошуа и Франсисом Нганну, в котором боец ММА и бывший чемпион UFC проиграл нокаутом во втором раунде.

«Пусть это будет большим предупреждением для всех бойцов ММА. Перестаньте лезть в бокс, будет только хуже. Бои будут более близкими, если мы будет драться по вашим правилам!

Желаю здоровья Франсису! Твоя храбрость заслуживает похвалы. Поздравляю Джошуа с победой», – заявил Райан Гарсия.

Ранее, напомним, Райан Гарсия заявлял, что хочет подраться с чемпионом UFC.

sport.ua