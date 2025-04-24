Экс-соперник Виталия Кличко уверен, что Усик проиграет следующий бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший соперник Виталия Кличко и Майка Тайсона – Джулиус Фрэнсис – поделился мнением о лучших современных боксерах супертяжелого веса:

«Очевидно, что на вершине сейчас пребывают два боксера – Александр Усик и Даниель Дюбуа. Я жду, когда британец получит свой шанс. На этот раз он точно побьет украинца.

После первого поражения Дюбуа многое изменил. Он наконец-то вылез из своей скорлупы. Мне нравится, как он ведет себя на ринге. Я впечатлен. Он обладает невероятной физической силой. Это очень опасный боксер. Если ми увидим второй бой с Усиком, то я уверен, что Дюбуа его разобьет», – считает Фрэнсис.

Ожидается, что 12 июля Александр Усик и Даниель Дюбуа проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира. Украинец является чемпионом мира по версиям WBC, WBO и WBA, в то время как британец владеет титулом IBF.

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sport.ua