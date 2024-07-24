«Ты вызвал на бой 60-летнего Тайсона». Макгрегор проехался по Джейку Полу.

Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Макгрегор

Легендарный ирландский боец UFC Конор Макгрегор жестко прошелся по Джейку Полу.

«Никогда в жизни не видел большего труса, чем Джейк Пол. Разница в весе 18 кг, он на стероидах, а все равно боится. Накиса, вези его в Вегас… Ах, точно, ты не сможешь – там же настоящая спортивная комиссия, настоящие проверки, настоящие бои. Вот незадача.

А потом еще вызвал на бой 60-летнего Майка Тайсона, которому недавно стало плохо в самолете. Клянусь, это такой трус. Самый большой трус из всех», – написал Макгрегор в своем аккаунте в Х, однако вскоре удалил сообщение.

Ранее Конор Макгрегор отреагировал на поражение Перри в бою с блогером Полом.

sport.ua