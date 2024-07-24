ЛК. Беседин, Макаренко и Пластун проиграли люксембуржцам

Первые матчи второго квалификационного раунда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 98 команд, разделенных на 49 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги конференций; проигравшие попрощаются с еврокубками.

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Первые матчи раунда разбиты на три игровых дня.

"Балкани" (Косово) – "Хамрун Спартанс" (Мальта) 0:0

В заявке мальтийской команды – девять представителей Бразилии. Однако латиноамериканский вектор автоматически не гарантирует успеха – результат дает труд, умение реализовывать свои моменты и тому подобное. У "Хамруна" с этим сегодня были проблемы. Однако и "Балкани" не блистал. Поэтому нулевая ничья, оставляющая интригу на ответный матч.

"Дифферданж" (Люксембург) – "Ордабасы" (Казахстан) 1:0

Гол: Жординью 37

"Ордабасы" вылетел из Лиги чемпионов – ну пускай, бывает. Но проигрывать в Лиге конференций представителю Люксембурга – это очень неприятно. В составе чемпиона Казахстана сегодня сыграло трое украинцев, но никому за такой матч нельзя поставить высокую оценку.

Хорошо для "Ордабасы", что еще есть шанс исправить ошибки через неделю.

Игорь Пластун провел на поле все игровое время, Евгений Макаренко провел все игровое время и получил желтую карточку, Артем Беседин провел на поле первый тайм.

"Виртус" (Сан-Марино) – "Флора" (Эстония) 0:0

"Флора" владела преимуществом, но не таким явным, чтобы сломать в целом организованную защиту соперника. Эстонцам придется продолжить это хлопотное дело уже дома. Главное – не пропустить контратаку.

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