Яссы. Кристиан – единственная румынка, дошедшая до четвертьфинала

Результаты матчей второго круга на турнире WTA 250 в Румынии

Яссы, Румыния • 21-26 июля • грунт • $267,082

Действующая чемпионка: Ана Богдан (Румыния)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Мирра Андреева (-, 1) – Александра Саснович (-) 6:1, 6:3

Леа Бошкович (Хорватия, LL) – Варвара Лепченко (США, Q) 6:3, 6:4

Ольга Данилович (Сербия) – Анка Тодони (Румыния) 6:1, 6:1

Анна Бондар (Венгрия, 8) – Марина Бассольс Рибера (Испания) 7:5, 6:4

Элина Аванесян (-, 5) – Петра Мартич (Хорватия) 6:2, 5:7, 6:4

Жаклин Кристиан (Румыния, 3) – Елена-Габриэла Русе (Румыния, WC) 6:4, 6:7(1), 6:2

Клоэ Паке (Франция) – Симона Вальтерт (Швейцария, Q) 6:1, 7:5

Селена Янициевич (Франция, Q) – Мириам Булгару (Румыния, WC) 6:2, 7:6(6)

Леа Бошкович проведёт свой дебютный четвертьфинал в WTA-туре. Напомним, что хорватка впервые играет в основной сетке соревнований такого уровня.

Ольга Данилович пятый раз в карьере вышла в четвертьфинал на турнире WTA и впервые с июля 2022 года, когда смогла дойти до финала в Лозанне. Дальше сербка встретится с Анной Бондар и попробует взять реванш за поражение на прошлой неделе в первом круге турнира WTA 250 в Будапеште.

Жаклин Кристиан одержала третью победу в четырёх сыгранных матчах против Русе и стала единственной местной теннисисткой из пяти стартовавших в основной сетке, которой удалось выйти в четвертьфинал.

Селена Янициевич впервые вышла в четвертьфинал на турнире WTA и сыграет против своей соотечественницы Клоэ Паке, которая будет бороться за свой второй полуфинал в Туре. В 2019 году Паке дошла до этой стадии турнира в Страсбурге (WTA 250).

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