Индиан-Уэллс. Пол победил девятую ракетку мира, Алькарас и Синнер разыграют путёвку в финал

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире ATP Masters 1000 в США

Индиан-Уэллс, США • 6-17 марта • хард • $11,918,990

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Томми Пол (США, 17) — Каспер Рууд (Норвегия, 9) 6:2, 1:6, 6:3

Даниил Медведев (-, 4) — Григор Димитров (Болгария, 13) 7:5, 6:4

Янник Синнер (Италия, 3) — Иржи Легечка (Чехия, 32) 6:3, 6:3

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Александр Зверев (Германия, 6) 6:3, 6:1

Карлос Алькарас выиграл десятый матчей подряд в Индиан-Уэллс и в седьмой раз сыграет в полуфинале на турнирах серии «Мастерс». Следующим соперником испанца станет Янник Синнер, который в матче против Иржи Легечки одержал 19-ю победу подряд. На уровне ATP-тура теннисисты встречались семь раз, и в четырех матчах сильнее был итальянец. В прошлом году Алькарас обыграл Синнера в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс.

Томми Пол (№17 ATP) во второй раз за шесть встреч обыграл девятую ракетку мира Каспера Рууда и вышел в свой второй полуфинал на этом уровне. Для американца это была девятая победа над игроком из топ-10 рейтинга и первая с августа прошлого года, когда он обыграл Карлоса Алькараса на «Мастерсе» в Торонто. За место в финале американец будет бороться с Даниилом Медведевым, которому уступил в обеих очных встречах.

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