Саутгейт — про Беллингема: У него характер, как у Джеррарда, Виейра или Роя Кина

The Independent

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт оценил лидерские качества полузащитника мадридского "Реала" Джуда Беллингема.

"Думаю, было несколько великих игроков, которые имели такой же менталитет. Это Джеррард, Виейра и Рой Кин. Они не любят проигрывать, они любят побеждать. В такие моменты они буквально тянут команду за ноги и сами находятся на грани. Именно на ней Джуд часто находится. Но ему надо сохранять спокойствие в такие моменты. Особенно в том случае, если у него уже есть жёлтая карточка.

Недавно (в матче с "Валенсией" — прим.) он переступил эту грань. Но Джуд — умный мальчик, он извлечёт урок. Он очень умен и восприимчив к обучению и восприятию всего нового. Он провел невероятный сезон в исторически крупнейшем клубе мира. Каждый может спорить об этом, но мы очень рады, что он у нас есть", — цитирует специалиста The Independent.