Промоутер Джошуа надеется, что реванш Фьюри – Усик не состоится

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Эдди Хирн, промоутер британского боксера Энтони Джошуа (28-3, 25 KO), надеется, что его клиент как можно скорее сразится с обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

«На мой взгляд, до боя Фьюри – Усик решение принято не будет. Потому что я по-прежнему твердо убежден, что если Тайсон Фьюри выиграет этот бой, то Его Превосходительство [Турки Аль-Шейх, глава Главного управления развлечений Саудовской Аравии] сделает все возможное – независимо от сделки на два боя – чтобы этот бой стал самым крупным в истории спорта», – сказал Хирн.

Если Фьюри и Усик все же проведут бой-реванш, то есть шанс, что Джошуа встретится с Филипом Хрговичем, если титул IBF станет вакантным. Хргович является обязательным претендентом, а Джошуа — следующим в рейтинге, и это дало бы Эй-Джею возможность стать трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Фьюри будет драться против Александра Усика 18 мая.

sport.ua