Баколе заявил, что дважды сломал нос действующему чемпиону мира

Претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе конголезский боксер Мартин Баколе (20-1, 15 KO) рассказал, как прошел его спарринг с действующим чемпионом мира по версии IBF Даниелем Дюбуа (21-2, 20 KO).
«Я дважды сломал ему нос и остановил его. Это не ложь. Он никогда не выйдет и не скажет, что я вру.
С Джо Джойсом было то же самое. Вы видели видео, которое я выкладывал. Мне было неловко постить такие вещи, потому что со мной это тоже может произойти во время спарринга в тренировочном лагере», – сказал Баколе.
3 августа в Лос-Анджелесе в андеркарде поединка Теренса Кроуфорда против Исраила Мадримова состоится бой Баколе против Джареда Андерсона.
Ранее Баколе назвал имена топовых бойцов хевивейта, которых избил в спаррингах.