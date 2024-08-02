Баколе заявил, что дважды сломал нос действующему чемпиону мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе конголезский боксер Мартин Баколе (20-1, 15 KO) рассказал, как прошел его спарринг с действующим чемпионом мира по версии IBF Даниелем Дюбуа (21-2, 20 KO).

«Я дважды сломал ему нос и остановил его. Это не ложь. Он никогда не выйдет и не скажет, что я вру.

С Джо Джойсом было то же самое. Вы видели видео, которое я выкладывал. Мне было неловко постить такие вещи, потому что со мной это тоже может произойти во время спарринга в тренировочном лагере», – сказал Баколе.

3 августа в Лос-Анджелесе в андеркарде поединка Теренса Кроуфорда против Исраила Мадримова состоится бой Баколе против Джареда Андерсона.

Ранее Баколе назвал имена топовых бойцов хевивейта, которых избил в спаррингах.

sport.ua