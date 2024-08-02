Ландо Норрис о шансах побороться за титул в 2025-м

За последние полтора года в McLaren добились значительного прогресса и теперь рассчитывают побороться за титул в личном зачёте и в Кубке конструкторов в 2025 году.

Когда в эфире Sky Sports Ландо Норриса спросили, считает ли он себя одним из претендентов на титул в следующем сезоне, британский гонщик ответил: «Всегда приятно говорить подобные вещи и чувствовать оптимизм. Но мне ещё нужно поработать над собой и некоторыми моментами. Однако я чувствую, что у меня есть быстрая машина и всё необходимое [для борьбы за титул]».

Ландо добавил, что у него ещё остаются слабые стороны, в частности старты, над которыми предстоит поработать: «Вероятно, я допускаю слишком много ошибок. В последний месяц я много ошибался и упускал возможности.

Я говорю о стартах и о тех или иных решениях. Речь о мелочах, которые приводят к серьёзным последствиям, поскольку отрывы между командами минимальные. Я знаю, что должен продолжать работать над собой, и именно этим и займусь во время летнего перерыва».

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