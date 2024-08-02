В Sauber рассматривают кандидатуру Роберта Шварцмана

После того, как Карлос Сайнс отклонил предложение Sauber/Audi о контракте, в команде возобновили поиски гонщика, который станет напарником Нико Хюлкенберга в 2025 году.

Итальянское издание Formu1a.uno со ссылкой на свои источники сообщает, что в Хинвиле всерьёз рассматривают кандидатуру Роберта Шварцмана. В этом сезоне Роберт выступает за Ferrari в гонках на выносливость и остаётся резервным гонщиком Скудерии в Формуле 1.

Маттиа Бинотто, который только приступил к работе в Sauber, хорошо знает Шварцмана по работе в Ferrari и публично всегда давал только положительные комментарии о гонщике, поэтому приглашение Роберта в команду вполне вероятно.

Другой молодой гонщик, к которому присматриваются в Sauber, Габриэль Бортолето. Бразилец, ставший чемпионом Формулы 3 в прошлом году, в 2024-м проводит дебютный сезон в Формуле 2, уже одержал одну победу и занимает второе место в личном зачёте. Однако Бортолето входит в молодёжную программу McLaren, что может помешать контракту с Sauber.

Интересно, что в молодёжной программе Sauber уже есть гонщик, выступающий в Формуле 2, Зейн Мэлони, но его кандидатуру, судя по всему, не рассматривают.

Другими претендентами на место в Sauber остаются Валттери Боттас, Гуаньюй Чжоу и Мик Шумахер. Но, судя по всему, Мик уже получил отказ.

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