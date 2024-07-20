Формула E: Верляйн одержал победу и вернулся в лидеры

Паскаль Верляйн одержал верх над Митчем Эвансом в споре за победу в первой гонке лондонского финала Формулы E и вышел в лидеры личного зачёта. Таким образом борьба за титул в «электрическом чемпионате мира» предельно обострилась: перед завтрашней гонкой (а ей ещё будет предшествовать квалификация, и за поул тоже начисляются бонусные баллы) гонщик заводской команды Porsche опережает пилота Jaguar Racing всего на три очка.

Перед сдвоенным финалом сезона личный зачёт возглавлял Ник Кэссиди, соотечественник и напарник новозеландца Эванса, но Митч и Верляйн были наиболее вероятными и, соответственно, главными его соперниками. У них было равное количество баллов, но Кэссиди опережал их всего на 12 очков.

Митч выиграл поул, за что получил три очка, а Ник показал в квалификации лишь 17-е время, после чего был сильно разгневан, поскольку обвинил в этом команду. В субботней гонке его дела тоже складывались на редкость неудачно, а когда он попытался отыграться, всё закончилось столкновением с Джейком Деннисом, действующим чемпионом Формулы E, выступающим за Andretti.

Машина Кэссиди была повреждена, но это были ещё не все его субботние неприятности, поскольку затем он стал участником инцидента со Стоффелем Вандорном, гонщиком DS Penske. Тем не менее Ник смог добраться до финиша и даже заработать шесть очков за 7-е место.

При этом на победу сегодня претендовали Верляйн и Эванс: Митч стартовал с поула и лидировал на первых кругах, но затем его опередил Себастьен Буэми, в этом сезоне выступающий за Envision Racing. Однако, как уже не раз бывало по ходу чемпионата, Верляйну помогло то, что достоинства силовой установки Porsche – пожалуй, самой эффективной сейчас в Формуле E – проявляются прежде всего на дистанции гонки.

Паскалю удалось опередить прочих претендентов на победу и в третий раз в сезоне подняться на высшую ступень подиума, что позволило ему вернуться в лидеры личного зачёта, хотя его преимущество составляет всего три очка. Эванс занял второе место, унаследовав его от Макса Гюнтера, поскольку на Maserati немца на последних кругах начались технические проблемы. Кроме того, Митчу удалось заработать ещё один дополнительный призовой балл за самый быстрый круг.

Буэми финишировал третьим; Ник де Вриз – четвёртым, и это его лучший результат в сезоне, когда он вернулся в Формулу E в составе Mahindra. Замкнул первую пятёрку его напарник, Эдоардо Мортара.

До сегодняшнего дня в число главных претендентов на титул входил и Антониу Феликс да Кошта, как и Верляйн выступающий за Porsche, ведь португалец на предыдущих пяти этапах одержал четыре победы, но сегодня ему не повезло: в последнем повороте он столкнулся с Оливером Роулэндом, гонщиком Nissan. Роулэнд был признан виновником инцидента, за что получил 5-секундный штраф и откатился на 15-е место.

Инцидентов по ходу гонки действительно было немало, и после одного из них, произошедшего на первом круге, гонщику Envision Робину Фряйнсу даже пришлось отправиться в госпиталь на медицинское обследование.

Впереди всего одна гонка, но математические шансы на победу сохраняют семеро, хотя понятно, что основными претендентами надо считать Верляйна (180 очков), Эванса (177 очков) и Кэссиди (173 очка). В общем, будет интересно!

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