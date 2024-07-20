Гамбург. Фис сыграет против действующего чемпиона в решающем матче

На турнире ATP 500 в Германии состоялись полуфиналы
Гамбург, Германия • 15-21 июля • грунт • €2,047,730
Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Александр Зверев (Германия, 1) – Педро Мартинес (Испания) 6:2, 6:4
Артур Фис (Франция, 5) – Себастиан Баэс (Аргентина, 3) 6:2, 6:2
Александр Зверев попробует защитить свой титул в Гамбурге и проведёт третий финал в сезоне. В мае немецкий теннисист выиграл титул на “Мастерсе” в Риме, а в июне уступил в финале Ролан Гаррос. В целом для Зверева это будет 35-й финал в карьере, в котором он попробует одержать 23-ю победу.
Артур Фис третий раз в карьере вышел в финал турнира ATP и будет бороться за второй трофей. Свой дебютный титул француз выиграл в прошлом году на домашних кортах в Лионе.
Зверев и Фис ранее встречались два раза, и в обоих матчах сильнее был немецкий теннисист. В прошлом году Зверев обыграл Фиса в полуфинале турнира в Гамбурге, а в этом сезоне – в четвертьфинале травяного турнира ATP 500 в Галле.
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