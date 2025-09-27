Экс-шестая ракетка мира объявил о досрочном завершении сезона

69-я ракетка мира поляк Хуберт Хуркач объявил о досрочном завершении сезона 2025 года.



Польский теннисист с июня не участвовал в турнирах после снятия с матча второго круга в Хертогенбосе (Нидерланды) из-за травмы. Напомним, что ранее в этом году Хуберт Хуркач перенёс операцию на колене.

“Друзья, огромное спасибо за ваши сообщения, поддержку и добрые слова. Это невероятно много значит для меня и заряжает энергией.

Я чувствую себя хорошо, восстановление идёт по плану, и всё выглядит оптимистично. Каждый день я работаю с командой – в зале, на корте и с физиотерапевтом.

Однако, чтобы вернуться к турнирной борьбе и выступать на высшем уровне, мне нужно быть готовым на все 110%. Поэтому я решил, что лучше сосредоточиться на подготовке к следующему сезону, чтобы выйти на корт в полной боевой готовности.

Спасибо, что вы со мной! Увидимся на турнирах!” – написал Хуберт Хуркач в соцсетях. ﻿

В сезоне 2025 года бывший шестой номер рейтинга АТР провел 26 матчей и одержал 15 побед. В начале года Хуркач сыграл в финале командного турнира United Cup, а в середине мая стал призером на турнире АТР 250 в Женеве.

btu.org.ua