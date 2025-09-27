Катастрофа для чемпиона НХЛ. Капитан Флориды выбыл на 7-9 месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Барков

Действующий обладатель Кубка Стэнли Флорида остался без форварда и капитана Александера Баркова.

Хоккеист получил тяжелое повреждение ноги на тренировке. У игрока разрыв крестообразных связок колена, а после операции на восстановление уйдет 7-9 месяцев.

В клубе не ожидают увидеть Баркова до конца регулярного сезона 2025/26, а плей-офф под вопросом.

Барков помог команде завоевать два подряд Кубка Стэнли. В прошлом сезоне финн набрал 71 пункт в регулярке и 22 очка в плей-офф.

Сезон Пантеры начнут не только без Баркова, но и без форварда Мэттью Ткачака.

sport.ua