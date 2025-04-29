Матч НХЛ между Флоридой и Тампой отметился уникальными достижениями

Getty Images/Global Images Ukraine. Флорида Пантерс

В четвертом матче серии плей-офф НХЛ Флорида Пантерс обыграла Тампу-Бэй Лайтнинг со счетом 4:2.

Матч запомнился двумя уникальными последовательными сериями заброшенных шайб.

Игроки Тампы-Бэй Лайтнинг Митчелл Чеффи и Эрик Чернак во втором периоде матча забросили две шайбы с разницей в 11 секунд, что является новым рекордом франшизы в плей-офф НХЛ.

В третьем периоде подобным достижениям отличились и игроки Флориды Пантерс.

Сет Джонс и Арон Экблад забили с разницей в 11 секунд, отличившись двумя самыми быстрыми голами защитников одной команды в истории плей-офф Кубка Стэнли.

Предыдущее достижение было зафиксировано еще в 1985 году, когда разница между двумя голами защитников составила 16 секунд. Флорида после 4 матчей лидирует в серии со счетом 3-1.

Плей-офф НХЛ. Флорида обыграла Тампу, шесть шайб Далласа

sport.ua