“Атмосфера здесь веселая”. Элина Свитолина и Марта Костюк рассказали, как столкнулись с блэкаутом на турнире в Мадриде

На турнире в Мадриде вчера был практически полностью отменен игровой день. Организаторы успели провести лишь несколько поединков первого запуска. Причиной стало неожиданное глобальное отключение света в нескольких странах Европы – Испании, Португалии, Франции и Андорре.



Мы связались с Мартой Костюк и Элиной Свитолиной, чтобы узнать, как они проводили время в такой неожиданной ситуации.

Элина, чей поединок должен был состояться последним запуском вечерней сессии, призналась, что из-за коллапса в отеле просто пошла спать и не знает, что происходило в теннисном комплексе.

Марта, в свою очередь, как раз закончила свою разминку, когда пропал свет. Ее матч, по расписанию, должен был начаться примерно через 1,5-2 часа.

«Честно говоря, со мной случилась забавная история. Здесь много разных помещений, и я пошла в зал, где находятся наши раздевалки. Прихожу – а там экраны выключены, света нет. Думаю: зачем все выключили? Хочу проверить счет – связь не работает. Наконец табло загрузилось, смотрю – матчи прерваны. Ничего не могу понять, ведь только что разминалась, и все было нормально. А уже когда зашла в другое здание и увидела там сплошную темноту, поняла, что исчезло электроснабжение», – рассказала Марта Костюк.

«На самом деле атмосфера здесь веселая. Мы сидели в ресторане при свечах – было очень романтично. Потом пошли в тренажерный зал, где просто лежали и отдыхали. Это очень интересное ощущение: ты лежишь и постоянно думаешь, что свет могут включить в любой момент», – добавила Марта.



Организаторы турнира несколько раз переносили старт матчей, прежде чем через несколько часов объявили о полной отмене игрового дня.

«Организаторы нам ничего не объясняли, и, как я понимаю, они и сами не имели информации, – говорит Марта, – Все же, свет выключили не только на кортах – это более масштабная ситуация, и, по моему мнению, теннис сейчас точно не первый в списке приоритетов для восстановления электроснабжения.

Но у меня вчера был очень насыщенный день, поэтому я даже рада, что выпал день отдыха. Завтра, со свежими силами, буду готова к матчу. Конечно, если вернут свет (смеется)».

Отметим, что из-за проблем с интернетом в Испании, комментарии наших теннисисток удалось получить только поздним вечером, когда свет в Мадриде постепенно стал восстанавливаться. На данный момент организаторы турнира запланировали полный игровой день на кортах Caja Magica, но старт матчам будет дан на час позже обычного – 13:00 по Киеву.



btu.org.ua