ВИДЕО. Официально промо реванша Александра Усика и Даниеля Дюбуа

X. Александр Усик – Даниель Дюбуа

19 июля состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) – на ринге встретятся украинец Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО).

Накануне этого противостояния было опубликовано официальное промо-видео. Бой пройдет на стадионе Уэмбли в Лондоне, вечер бокса будет организован промоутерской компанией Queensberry Promotions.

Первый бой состоялся в 2023 году и завершился досрочной победой украинского боксера. Усик нокаутировал британца в девятом раунде, но тот не согласен с результатом поединка. Дюбуа уверен, что в реванше разобьет Усика.

ВИДЕО. Официальное промо-видео реванша Усик – Дюбуа

sport.ua