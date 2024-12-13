Сенсация в Гамбурге. Украинский боксер нанес первое поражение фавориту

Богдан Миронец – Хосе Лардуэт

В немецком Гамбурге на арене Grand Elysee состоялся большой вечер бокса, посвященный конгресу Всемирного боксерского совета (WBC).

Украинский боксер супертяжелого веса Богдан Миронец (10–1, 5 КО) сенсационно победил фаворита – перспективного кубинца Хосе Лардуэта (13–1, 11 КО).

Украинец уверенно двигался на ногах, превосходно контролировал дистанцию и пытался постоянно прессинговать оппонента. Кубинец неуверенно начал бой, однако вскоре выровнял ситуацию, начал больше клинчевать и работать по корпусу. Инициатива постоянно переходила от одного боксера к другому, однако последние раунды увереннее провел Миронец.

Итог: 97–93 и 96–94 (Миронец), 93–97 (Лардуэт). Красивая и неожиданная победа украинского боксера, который завоевал титул WBC Franchophone.

sport.ua