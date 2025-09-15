Сауль Альварес озвучил причину, по которой Кроуфорд победил его

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес

Звездный боксер Сауль Альварес озвучил причину поражения в бою против Теренса Кроуфорда.

«Мы знали, что Кроуфорд — великолепный боец. Я сделал то, что должен был сделать. Я попробовал все возможные способы, очень тяжело тренировался. Теренс заслуживает всего уважения. Я сделал все, что мог, но не смог разобраться в его стиле. У него есть все», — сказал Канело.

В ночь на 14 сентября на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) состоялся масштабный вечер бокса, главным событием которого стал бой за звание абсолютного чемпиона мира.

На ринге встретились представители второго среднего веса (до 76,2 кг) – обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBF из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО). Представитель США одолел соперника по итогам 12 раундов напряженного противостояния, отобрал у мексиканца титулы чемпиона мира и стал первым боксером, который завоевал звание абсолюта в трех дивизионах.

sport.ua