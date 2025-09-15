Часть билетов на гонку в Мадриде уже распродана

В этот уик-энд в Мадриде прошла церемония, на которой был дан старт обратного отсчёта времени, оставшегося до дебютного Гран При Испании, который в следующем году сменит прописку и будет проходить в испанской столице.

Как пишет газета Marca, хотя до официального старта предварительных продаж билетов ещё больше недели – он запланирован на 23 сентября – часть из них уже распродана – это самые доступные, цены на которые начинались от 194 евро на все три дня уик-энда, и средние по стоимости, но на трибуны, расположенные в удачных местах трассы.

А это говорит о высоком интересе испанской публики и обещает проекту коммерческий успех.

Именно сегодня объявлена ценовая политика, опубликован подробный прейскурант, и оказалось, что уже нет возможности приобрести самые дешёвые билеты на трибуны, расположенные в районе 16-го и 17-го поворотов, где будет одна из возможных точек торможения.

При этом дороже всего обойдётся удовольствие смотреть гонку с трибун, которые будут построены на старт-финишной прямой и в районе двух первых поворотов – такие билеты стоят уже 799 евро. Столько же придётся заплатить за билет на трибуну у профилированного поворота Monumental – это бэнкинг с уклоном трассы, равном 24 градусам. Это круче, чем бэнкинги Зандфорта!

Хотя в дальнейшем вместимость трибун может быть увеличена, на дебютной гонке она будет порядка 110 тысяч посадочных мест – промоутеры намеренно её ограничили, чтобы избежать излишнего столпотворения. Это вполне логично, ведь надо проверить, правильно ли всё организовано со всех возможных точек зрения.

