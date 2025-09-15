Connect with us
Автоспорт

Часть билетов на гонку в Мадриде уже распродана

Часть билетов на гонку в Мадриде уже распродана

В этот уик-энд в Мадриде прошла церемония, на которой был дан старт обратного отсчёта времени, оставшегося до дебютного Гран При Испании, который в следующем году сменит прописку и будет проходить в испанской столице. 

Как пишет газета Marca, хотя до официального старта предварительных продаж билетов ещё больше недели – он запланирован на 23 сентября – часть из них уже распродана – это самые доступные, цены на которые начинались от 194 евро на все три дня уик-энда, и средние по стоимости, но на трибуны, расположенные в удачных местах трассы. 

А это говорит о высоком интересе испанской публики и обещает проекту коммерческий успех. 

Именно сегодня объявлена ценовая политика, опубликован подробный прейскурант, и оказалось, что уже нет возможности приобрести самые дешёвые билеты на трибуны, расположенные в районе 16-го и 17-го поворотов, где будет одна из возможных точек торможения. 

При этом дороже всего обойдётся удовольствие смотреть гонку с трибун, которые будут построены на старт-финишной прямой и в районе двух первых поворотов – такие билеты стоят уже 799 евро. Столько же придётся заплатить за билет на трибуну у профилированного поворота Monumental – это бэнкинг с уклоном трассы, равном 24 градусам. Это круче, чем бэнкинги Зандфорта!

Хотя в дальнейшем вместимость трибун может быть увеличена, на дебютной гонке она будет порядка 110 тысяч посадочных мест – промоутеры намеренно её ограничили, чтобы избежать излишнего столпотворения. Это вполне логично, ведь надо проверить, правильно ли всё организовано со всех возможных точек зрения. 

Источник

Related Topics
Comments
More in Автоспорт
aquapolis