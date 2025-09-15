Известны первые участницы парного турнира на WTA Finals

На Итоговый турнир сезона квалифицировались три дуэта



Определились первые пары, которые гарантировали себе выступление на WTA Finals:

Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США)

Синякова и Таунсенд в этом году сыграли вместе всего семь турниров и на трех из них доходили до финалов: выиграли трофей на Australian Open и турнире WTA 1000 в Дубае, а также уступили в матче за титул на US Open. Также теннисистки сыграли в четвертьфинале Ролан Гаррос и в полуфинале на Уимблдоне.

Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия)

Итальянки в текущем сезоне стали чемпионками на Открытом чемпионате Франции и на турнирах WTA 1000 в Дохе и Риме. Также они дошли до полуфинала на US Open и сыграли в решающем матче турнира WTA 500 в Берлине.

Габриэла Дабровски/Эрин Раутлифф (Канада/Новая Зеландия)

Дабровски и Раутлифф в этом году победили на US Open, на турнире WTA 1000 в Цинциннати и WTA 500 в Штутгарте. На старте сезона теннисистки дошли до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии, а в июле сыграли в 1/4 финала на Уимблдоне.

Итоговый турнир сезона пройдет 1-8 ноября Эр-Рияде (Саудовская Аравия).



Фото: Getty Images.

btu.org.ua