Украинское дерби в Торонто. Элина Свитолина и Марта Костюк сыграют за выход в третий круг: превью матча

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк сыграют друг с другом за место в третьем раунде турнира WTA 1000 в Торонто. Поединок откроет игровой день на корте Cashmere Grandstand в 18:00 по Киеву

Дата рождения: 12/09/1994 (29 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 08.08.2024): 476/253

Призовые за карьеру: $24,012,228

Дата рождения: 28/06/2002 (22 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)

Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 31.07.2024): 206/122

Призовые за карьеру: $4,568,820

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H2H: 1-0

2018 | Australian Open (Grand Slam) | Хард | R3 | Свитолина – 6:2, 6:2

Путь на турнире

Элина Свитолина

R1: Шелби Роджерс (США, №379) 6:0, 6:2

Марта Костюк

R1: Татьяна Мария (Германия, №67) 6:0, 6:2

История на турнире

Элина Свитолина – 12/6 | Свитолина 8-й играет на турнире в Канаде. В 2017 году она стала чемпионкой соревнований, которые в тот год проходили именно в Торонто.

Марта Костюк – 0/1 | Костюк второй раз играет на канадском “Мастерсе” и впервые в Торонто. В прошлом сезоне она проиграла на старте соревнований, которые проходили в Монреале.

Выступления на харде (на 08/08/2024):

Элина Свитолина – 277/131 (11/5 в этом году)

Марта Костюк – 109/61 (17/6 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Элина Свитолина – 24/14

Grand Slam – 10/3 | AO – R4, RG – R4, WM – 1/4,

WTA 1000 – 5/5 | Дубай – R3, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R2, Мадрид – R2, Рим – R4

WTA 500 – 2/2 | Чарльстон – R2, Страсбург – R2

WTA 250 – 4/2 | Окленд – Финал, Бад-Гомбург – R1

BJKC – 1/1

Olympics – 2/1

Марта Костюк – 25/14

Grand Slam – 7/3 | AO – 1/4, RG – R2, WM – R3

WTA 1000 – 4/4 | Доха – R2, Индиан-Уэллс – 1/2, Мадрид – R2, Рим – R2

WTA 500 – 11/5 | Брисбен – R2, Аделаида – 1/4, Сан-Диего – Финал, Штутгарт – Финал, Берлин – R1

WTA 250 – 0/1 | Ноттингем – R1

Olympics – 3/1

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – В, П, В, В, П

Марта Костюк – В, П, В, В, В

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 26/7 | Свитолина в этом сезоне обыграла Ангелину Калинину на турнире в Дубае. Из десяти последних матчей против своих соотечественниц Свитолина выиграла девять, уступив лишь Лесе Цуренко в Риме (2023).

Марта Костюк – 4/4 | Костюк проведет уже третье дерби в этом сезоне: в начале года она победила Ангелину Калинину в Аделаиде, а в июне проиграла Дарье Снигур в Ноттингеме.

Элина Свитолина проведет 579-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 372 победы (64%).

Марта Костюк проведет свой 179-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 94 победы (53%).

Элина Свитолина проведет свой 175-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 103 победы (59%).

Марта Костюк проведет свой 43-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 17 побед (40%).

Победительница этого матча получит 36 454 доллара призовых и 120 рейтинговых очков. Проигравшая – 20 650 долларов призовых и 65 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания GGbet считает фавориткой матча Элину Свитолину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,55. На победу Марты Костюк предлагается коэффициент – 2,52.

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btu.org.ua