Шарль Леклер: Я предвкушаю соперничество с Хэмилтоном

В том, что Шарль Леклер – один из лучших гонщиков современной Формулы 1, сомнений нет давно, и в этом году сбылась его заветная мечта – выиграть Гран При Монако, который проходит на его родине, в средиземноморском городе-государстве.

Но, разумеется, есть у него и другая мечта – стать чемпионом мира, однако пока Шарль может похвастаться лишь шестью победами и званием вице-чемпиона: по итогам сезона 2022 года он занял 2-е место, уступив Максу Ферстаппену.

В этом году скорость машины Ferrari не позволяет рассчитывать на яркие достижения, но даже если в 2025-м итальянская команда сможет прибавить, у Леклера на пути к его цели появятся новые сложности, и связаны они с тем, что его новым напарником станет Льюис Хэмилтон, семикратный чемпион мира.

«Невероятно здорово, что в нашей команде будет выступать Льюис, – поделился Шарль в интервью британскому изданию Gentleman’s Journal. – Он будет пилотировать такую же машину, и для меня это прежде всего отличная возможность учиться у одного из лучших гонщиков всех времён.

Но, во-вторых, я считаю, что для меня это ещё и прекрасная возможность показать, на что я способен, поэтому я уже в предвкушении».

Когда Хэмилтон выиграл свой первый титул, Шарлю было всего 11 лет, и он тогда ещё, конечно, занимался картингом: «В детстве я каждый уик-энд проводил на картодроме, и мне было сложно по-настоящему следить за Формулой 1, поэтому я смотрел только отдельные гонки, и Льюис однозначно был одним из тех, на кого я обращал внимание.

Помню, что в моём дебютном сезоне в Ф1 все эти замечательные гонщики производили на меня сильное впечатление, и я их побаивался. Вероятно, Льюис тогда был лучшим на общем фоне, и когда я начал с ним соперничать на трассах, это было безумно интересно».

Когда Леклера спросили, будет ли он как-то помогать новому напарнику адаптироваться в команде, ответ был категоричным: «Нет, конечно, нет. Когда я надеваю шлем, ни о чём таком уже не думаю. В этой ситуации человек меняется, у него нет мыслей о том, кто есть кто. Ты просто выполняешь свою задачу.

Теперь мне предстоит соперничать с Льюисом, и можно сказать, что я должен забыть имена всех, кто там есть в паддоке, и полностью сосредоточиться на собственных выступлениях.

Моя цель – стать чемпионом мира вместе с Ferrari, вот и всё. Я хочу добиться этого только с Ferrari и отдаю этому все силы. Но тут одного таланта недостаточно – необходимо упорно трудиться. В Формуле 1 есть ещё 19 невероятно талантливых гонщиков, но в конечном итоге успех зависит от того, насколько упорно ты трудишься».

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