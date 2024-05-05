Андреа Стелла о нарушениях правил со стороны Магнуссена

По ходу спринта в Майами Кевин Магнуссен получил три 10-секундных штрафа за блокировку Льюиса Хэмилтона – и признал, что сделал это намеренно. Руководитель команды McLaren Андреа Стелла считает, что намеренные нарушения со стороны Магнуссена, который стремился помочь напарнику заработать очки, нужно серьёзно наказывать.

Андреа Стелла: «Для меня в этой ситуации всё просто. Гонщик действует так, чтобы преднамеренно нанести ущерб другой команде. Причём, такое поведение повторяется по ходу сезона.

Я считаю, что такие штрафы не могут складываться, а должны быть экспоненциальными. Не так, чтобы 5+5+5 было равно 15-ти, В этом случае 5+5+5 должны приводить к необходимости провести выходные дома с семьей, поразмышлять о своем спортивном поведении, а затем вернуться.

Если мы увидим, что вы стали лояльным, честным и соблюдающим спортивные принципы гонщиком, тогда вы можете остаться в бизнесе, иначе это совершенно неприемлемо».

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