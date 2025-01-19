Макс Ферстаппен об отличии виртуальных гонок от реальных

В межсезонье Макс Ферстаппен активно участвует в кибергонках, и о некоторых его приключениях, связанных с сим-рэйсингом, мы рассказывали. В этот уик-энд вместе со своей командой Team Redline он участвует в виртуальных «24 часах Дайтоны» и поделился мнением о том, в чём состоит главное отличие этого вида спорта от реальных гонок.

Макс Ферстаппен: «Полагаю, основное отличие, конечно, состоит в том, что за рулём реальной машины ты постоянно испытываешь перегрузки – при разгонах, торможениях, при прохождении поворотов. В сим-рэйсинге ты ничего этого не чувствуешь, тем более что дома я использую статичный симулятор, потому что он позволяет ехать быстрее.

Когда имеешь дело с любыми динамическими симуляторами, с ними всегда получается медленнее. Хотя, конечно, если хочется хотя бы немного воспроизвести те ощущения, которые испытываешь в реальной жизни, тогда надо приобрести динамический симулятор. Но я пока не вижу в этом необходимости.

Если же говорить о том, в чём проявляется сходство между кибергонками и реальным автоспортом, то это подход к настройкам машины и выбор тактики. Если начинается дождь, то необходимо в нужные моменты переходить на нужные шины, и всё это происходит точно так же, как в реальной жизни.

Я бы сказал, что лично для меня ощущения при пилотировании виртуальной гоночной машины на 90-95% схожи с теми, что испытываешь в реальности. А эти недостающие 5% связаны с реальными ощущения в кокпите, когда ты пристёгиваешься ремнями безопасности, а на трассе на тебя действуют перегрузки».

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