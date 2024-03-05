Магнуссен: Мы не заработали очков, но я доволен

В Haas F1 неплохо провели уик-энд в Бахрейне, но не заработали очков…

Кевин Магнуссен (12-й): «Мы не заработали очков, но я доволен – машина гораздо эффективнее работает с резиной, чем в прошлом году. Впрочем, это только один этап на одной трассе – посмотрим, как всё сложится дальше».

Нико Хюлкенберг (16-й): «Обидно вновь попасть в аварию в четвёртом повороте первого круга – как и в прошлом году.

Позитивно, что наш гоночный темп и деградация шин выглядели вполне приемлемо по сравнению с другими гонщиками команд средней группы, что позволяет бороться с Williams, Sauber и RB.

Мы всё проанализируем и будем готовиться к этапу в Джидде, где нас ждёт совершенно иная трасса. Есть ощущение, что мы в лучшей форме по сравнению с началом прошлого года».

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