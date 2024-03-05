Бавария выделит на трансфер лидера Милана 70 млн евро

Защитник Милана и сборной Франции Тео Эрнандес может продолжить карьеру в Баварии.

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Мюнхенцы рассматривают французского латераля как замену Альфонсу Дэвису, который намерен покинуть команду. На этот трансфер руководство немецкого клуба готово выделить 60-70 млн евро.

26-летний французский защитник забил 4 гола и отдал 9 ассистов в 34 матчах этого сезона.

Напомним, Милан хочет сохранить защитника и уже предложил ему новый контракт.

Ранее сообщалось, что защитник Баварии Альфонсо Дэвис близок к переходу в Реал, однако канадца хочет перехватить Барселона.

champion.com.ua