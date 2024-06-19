Роман Русинов примет участие во втором этапе сезона REC

Роман Русинов примет участие во втором этапе сезона серии REC, который состоится 22 июня на трассе Moscow Raceway.

Роман, на счету которого победа в чемпионате мира по автогонкам на выносливость FIA WEC в 2015 году и 17 побед в классе LMP2, впервые выйдет на старт Российской серии гонок на выносливость за рулём кузовной машины. Ему предстоит выступать в одном экипаже с Михаилом Кизиловым под номером 33 команды YADRO Motorsport за рулем Mercedes AMG GT3 в классе GT Pro.

Экипаж Русинова и Кизилова будет одним из претендентов на победу в абсолютном зачёте на втором этапе и поборется за звание чемпиона Москвы, который определится по результатам двух первых гонок сезона.

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